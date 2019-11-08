Son Dakika Haberleri: Darende'de Hacılar Mahallesi grup yolu asfaltlandı
Son Dakika Güncel Darende'de Hacılar Mahallesi grup yolu asfaltlandı

Darende'de Hacılar Mahallesi grup yolu asfaltlandı

7 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesince Darende ilçesinde 4 mahallesinin kullandığı Hacılar Mahallesi grup yolunun 2 kilometrelik bölümü asfaltlandı.

Darende'de Hacılar Mahallesi grup yolu asfaltlandı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesince Darende ilçesinde 4 mahallesinin kullandığı Hacılar Mahallesi grup yolunun 2 kilometrelik bölümü asfaltlandı.

Mahalle Muhtarı Müslüm Kaçaman, 3 yıldır stabilize olarak bekleyen yolun asfaltlanmasından duyduğu memnuniyetini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Kaçaman, mahalle yollarının Tohma Kanyonu'nun içinden geçtiğini anlatarak, "3 yıl önce kayalar kırılarak genişletme ve temizlik çalışması yapıldı. Ancak aradan geçen yıllar içerisinde yolumuz öylece yapılmadan bekletildi. Geçtiğimiz günlerde yolumuzun durumunu gösteren fotoğraf video çekip yeni seçilen Selahattin Gürkan başkanımızın yanına gittim. Durumu kendilerine iletince talimat verdi ve hemen yapımına başlandı." dedi.

İlk defa yolların asfaltla kaplandığını aktaran Kaçaman, şunları kaydetti:

"Bu yıl kullanılamaz haldeki 2 kilometrelik bölümü kapladılar. Gelecek da yıl mahallerimizin altyapı sorununu çözdükten sonra geriye kalan kısımları yapacaklar. Böylelikle bu grup yolumuz tarihinde ilk defa sıcak asfalt hizmet almış olacak. Yine önümüzdeki günlerde büyükşehir belediyemiz tarafından 300 metrelik uçurum olan yol kenarını korkulukla çevirerek daha güvenli olması sağlanacak. Büyükşehir belediyemize, Darende Belediyesi'ne ve emeği bulunan Hulusi Efendi Vakfı'na çok teşekkür ederim."

Mahalle sakini Kamil Toptamış da emeği geçenlere teşekkür etti.

Selahattin Gürkan, Malatya, Hacılar, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:24 Kaynak: AA
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