Darende'de iş yeri yangını - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Heyiketeği Mahallesi Çayırtarla Caddesi'nde bir firmaya ait kayısı işletmesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, başka tesislere sıçramadan kontrol altına alınan yangında, depo içerisinde bulunan kuru kayısı, yaşam malzemeleri, ambalaj ve plastik kasalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Deponun bitişiğindeki işçilerin kaldığı bir evde ise hasar oluştu.