Darende'de "Kadına Şiddete Hayır" fotoğraf sergisi - Son Dakika

Darende Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği içerisinde "Kadına Şiddete Hayır" konulu fotoğraf ve afiş sergisi açtı.

İlçe merkezinde açılan ve iki gün sürecek olan "Kadına Şiddete Hayır" konulu sergide afiş ve fotoğraflar ziyaretçilerin dikkatine sunuldu.

Darende Kadınlar Derneği Başkanı Nuray Ateş, serginin açılışında, hükümetin kadınlara yönelik çıkarmış olduğu yasaların çok güzel olduğunu fakat bilinçlendirmenin yetersiz olduğunu söyledi.

İlçede pandemi süresince kadına şiddetin artığını kaydeden Ateş, "Yasalarımızın çok güzel olduğunu biliyoruz ama bilinçlendirme çalışmaları artırılması gerekiyor. Kadına şiddet aileyi bitirir bunun bilincinde olmamız lazım.* dedi.

Standa görevli polisler ise Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Sergiyi, Darende Kaymakam Vekili Furkan Korkusuz, ilçe Emniyet Müdürü Erol Boyraz, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti.