Darende'de kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımı yapıldı.
Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ve İlçe Müftülüğü çalışanları, Somuncu Baba Külliyesi girişinde stant açtı.
Stantta kadınlara KADES'i anlatan ve broşür dağıtan ekipler, kadınların cep telefonuna uygulamayı yüklemesine de yardımcı oldu.
Kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili bilgiler verildi.
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