Kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili bilgiler verildi.

Stantta kadınlara KADES'i anlatan ve broşür dağıtan ekipler, kadınların cep telefonuna uygulamayı yüklemesine de yardımcı oldu.

Kaynak: AA

Hisarcık, Malatya, Darende, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Darende'de kadınlara KADES uygulaması anlatıldı - Son Dakika

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