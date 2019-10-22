Son Dakika Haberleri: Darende'de, kapya biber üretimi yaygınlaşıyor
Son Dakika Yerel Darende'de, kapya biber üretimi yaygınlaşıyor

Darende'de, kapya biber üretimi yaygınlaşıyor

1 saat önce

Darende'de, kapya biber üretimi yaygınlaşıyorMALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde 2 yıl önce dikimine başlanan kapya biberin üretimi her geçen yıl daha da artıyor.

Darende'de, kapya biber üretimi yaygınlaşıyor

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde 2 yıl önce dikimine başlanan kapya biberin üretimi her geçen yıl daha da artıyor.

Darende'nin Balaban Mahallesi'nde çiftçi Murat Altıntop, 2 yıldan beri 4 dönüm araziye 20 bin fide dikimi ile başladıkları salçalık kapya biber yetiştiriciliğinde önemli mesafe kat ettiğini söyleyerek, her yıl üretimin arttığını belirtti. Çiftçi Murat Altıntop, Gökpınar Projesi kapsamında sulama sorununun çözülmesi ile bölgede yaygın kayısı yetiştiriciliğinin yanında alternatif ürün arayışında olduklarını ve yaptıkları araştırmalar sonucu bu biber türünün bölgede verimli olacağını öğrendiklerini söyledi. Biberlerin yeşilken turşuluk, kırmızı hali ile de közleme ve salçalık olarak tercih edildiğini aktaran Altıntop, verimden memnun olduklarını vurguladı. Ürünün satışı için pazar sıkıntıları olmadığına da dikkat çeken Altıntop, "Ürün daha bahçemizdeyken talep görüyor" ifadelerini kullandı.

Altıntop, ürünün ellerinde kalması durumunda ise salça yaparak sattıklarını ifade etti. Kayısıya alternatif çiftçilik yapmak isteyenlere kapya biber üretimini öneren Altıntop, "Önümüzdeki yıllarda ekim alanlarını artırarak Darende'mizi salçalık biberde isim yapmış bir yer haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Darende'de, kapya biber üretimi yaygınlaşıyor

Balaban, Malatya, Darende, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı yayında mesajı ifşa olan Şeyma'dan ilk açıklama: Anlayış istiyorum
KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP, 23 Haziran'da Kürtlerden aldığı desteği bir daha zor alır Ateşkesin bitmesine saatler kala terör örgütü YPG'den açıklama: Tamamen çekildik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 21:18:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darende'de, kapya biber üretimi yaygınlaşıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]