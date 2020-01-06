Darende'de kara yoluna çıkan domuz sürüsü görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darende'de kara yoluna çıkan domuz sürüsü görüntülendi - Son Dakika

Darende'de kara yoluna çıkan domuz sürüsü görüntülendi

6 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde kara yolundan geçen bir yaban domuzu sürüsü, yolda seyir halinde olan karla mücadele ekiplerince görüntülendi.

Darende'de kara yoluna çıkan domuz sürüsü görüntülendi, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde kara yolundan geçen bir yaban domuzu sürüsü, yolda seyir halinde olan karla mücadele ekiplerince görüntülendi.

İlçe merkeze 3 kilometre mesafede bulunan Günpınar Mahallesi'nde Elbistan-Darende kara yolu kar temizleme çalışmalarına katılan operatör Durdu Kayacı, greyderle yol açma çalışmasından dönerken yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı.

Kayacı, greyderi durdurarak, sürüyü cep telefonu kamerasıyla fotoğrafladı.

Yol üzerinden sıra halinde geçen domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Elbistan, Malatya, Darende, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:40 Kaynak: AA
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