Darende'de kekik balında verim düşük

Malatya'nın Darende ilçesinde kekik balı üretiminde mevsimsel etkiler nedeniyle rekolte kaybı yaşanıyor.

Kekik balı üretiminde önemli bir yer tutan Darende'de bu yılki ilk hasat döneminde alınan ürün, üreticileri üzdü.

Malatya İli Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Ali Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yayla balı olarak geçen kekik ve keven balı üretiminde Darende'nin önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Darende ve kırsalda bulunan mahallelerinde yaklaşık 40 ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını anlatan Çolak, ilçenin yaklaşık 10 bin kovana ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Bu yılki bal üretiminin geçen yıl olduğu gibi iyi başlamadığına dikkati çeken Çolak, "Sofralık kekik ve keven balı hasadımız ağustosun ilk haftalarında başlayarak büyük oranda tamamlandı. Ülke genelinde yayla ballarında önemli bir düşüş oldu. Bitkiler nektar salgılayamadı. Gece gündüz farkından oluşan çok soğuk ve çok sıcak hava arıların ürettiği balı tekrar tüketmesine neden oldu." dedi.

İklim değişikliğinin önemine vurgulayan Çolak, "Yaz ayında etkili olan sam yelinin bitkiyi kurutarak arıların polen bulmasını zorlaştırdı. Yapılan hasatta çok az da olsa bal alındı fakat istenilenin çok çok altında oldu. Mevsimsel bir dengesizlik yaşanıyor. Geçtiğimiz yılla mukayese ettiğimiz zaman aynı dönemde yüzde 50-60 oranında bir rekolte kaybı var." diye konuştu.

Bal üreticisi Bilal Bayer de rekolte kaybının kekik ve keven balı fiyatlarına yansıdığını belirterek, "Önceki yıllarda bir kovandan 30-70 kilogram bal alırken bu yıl ancak 5-10 kilogram alabildik. Bu da fiyatlara yansıdı. Geçtiğimiz yıl 50 lira olan fiyat şu an 70 lira bandını görmüş vaziyette." şeklinde konuştu.