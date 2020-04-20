Darende'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan çarşı merkezinde sebze pazarında esnaf arasındaki tezgah mesafesi 5 metreye çıkarıldı.

Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında çarşı merkezinde yoğunluk oluşmaması için Cuma ve Pazartesi günleri araç trafiğine kapatıldı.

Esnafın kaldırımda bulunan ürünleri kaldırtıldı, vatandaşlara sosyal mesafe alanlar oluşturuldu.

Sebze pazarında denetim yapan polis ekipleri, beş metre kuralına göre esnafın tezgahlarını yeniden düzenlemesini istedi.

Yoğunluk oluşan alanlarda polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe kuralları hatırlatılarak, maske takmaları istendi.

Öte yandan polis ekipleri ekip otolarından anons yapılarak, uyarıda bulunuldu.