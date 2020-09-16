Darende'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı ekipler, ilçe merkezi, pazar yeri, lokanta, toplu taşıma araçları ile D 300 kara yolunu kullanan araçlarda denetimler gerçekleştirdi.

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