Darende'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı ekipler, ilçe merkezi, pazar yeri, lokanta, toplu taşıma araçları ile D 300 kara yolunu kullanan araçlarda denetimler gerçekleştirdi.
Ekipler denetimlerde vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyararak, "Yeni tip koronavirüs riskine karşı 14 kural" broşürlerini dağıttı.
Denetimlerde, kurallara uymayan ve maske takmayan vatandaşlara para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:29 - Kaynak: AA
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