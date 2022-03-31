Darende'de kütüphane açıldı - Son Dakika
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Darende'de kütüphane açıldı

31.03.2022 16:16
Darende'de kütüphane açıldı

Darende ilçesinde Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu ve Belediye Başkanı İsa Özkan, Yeniköy İlköğretim Okulu'nun kütüphanesinin açılışını yaptı.

Darende ilçesinde Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu ve Belediye Başkanı İsa Özkan, Yeniköy İlköğretim Okulu'nun kütüphanesinin açılışını yaptı.

Türkoğlu, konuşmasında, çocuklara bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Kütüphanenin okula kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Türkoğlu, sohbet ettiği çocuklardan gelecek aya kadar 500 sayfa kitap okumasını istedi.

Öğrenciler de bu talebe karşı söz verdi.

Başkan Özkan da bilgiyle donanmış çocukların yetişmesinde öğretmenlere çok büyük görev düştüğünü söyledi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesini ardından, kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

Programın ardından okul idaresi tarafından hazırlanan "Hoş Geldin Ramazan" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ufuk Kale, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, veliler ve öğrenciler katıldı.

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Yeniköy İlköğretim Okulu, Hisarcık, Türkoğlu, Darende, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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