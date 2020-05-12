Darende'de

Malatya'nın Darende ilçesinde trafik kazalarının sık meydana geldiği "kara nokta" olarak tabir edilen bazı alanlara "maket polis aracı" konuldu.

Gerçek polis aracını aratmayan, 3 boyutlu ve üzerinde güneş enerjisiyle çalışan siren de bulunan araçlardan biri, Malatya- Kayseri kara yolu Yukarıulupınar Ağıllar mevkisine yerleştirildi.

Malatya Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan maket polis aracının bulunuğu mevki, ilçedeki en çok ölümlü kazaların yaşandığı yer olarak biliniyor.

Darende Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından başlatılan "Sıfır Kaza" çalışması kapsamında sürücülerin dikkatinin dağıldığı 4 noktaya ise tepe lambası yerleştirildi. 2019 yılında alınan tedbirler sonrasın da kaza ve ölümlü kaza oranı ilçede yüzde 90 oranında düştü.

Üç ekip halinde sorumluluk sahalarında sürekli devriyeler atarak sürücülere uyarılarda bulunan trafik polisleri, sürücülerin kontrollü olması kadar kaza oranlarının düşmesine büyük katkı sundu.

Öte yandan, Malatya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından il genelindeki D-300 kara yolu güzergahında, 12 tepe lambası ve 8 maket araçla trafik kazalarının önlenmesi hedefleniyor.