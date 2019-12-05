Son Dakika Haberleri: Darende'de mevsimin ilk karı yağdı
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Darende'de mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Malatya'yı etkisi altına alan kar yağışı Darende ilçesinde de etkili olmaya başladı.

Darende'de mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Malatya'yı etkisi altına alan kar yağışı Darende ilçesinde de etkili olmaya başladı.


İlçede sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Yağışın devam ettiği ilçede yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, kar yağışı en çok çocukları ve çiftçileri mutlu etti. Okul yolunda ve okul bahçelerinde kartopu oynayan öğrenciler, kar yağışının sevincini yaşadı. Bu arada, Darende Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kasım Gücük, sürücülerin muhtemel kazalara karşı dikkatli olmalarını isteyerek, "Karın etkili olduğu bölgemizde kazaların yaşanmaması için sürücülerin gereken önlemleri almaları gerekmektedir. Hazırlıklıyız ama yine de dikkatli olmalıyız" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Darende, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
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