Darende'de minik öğrencilerden yıl sonu gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

Darende'de minik öğrencilerden yıl sonu gösterisi

30.05.2022 16:15
Darende'de minik öğrencilerden yıl sonu gösterisi

Malatya'nın Darende ilçesinde Yavuz Sultan Selim Anaokulu öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi.

Malatya'nın Darende ilçesinde Yavuz Sultan Selim Anaokulu öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi.

Okul müdürü Gazi Kurtoğlu, Karakucak Güreş Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, minik yürekleri mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kurtoğlu, öğretmen ve velilere teşekkür ederek, "Dünyanın en güzel ve en değerli varlıkları olan evlatlarımızı sizler sevgiyle donatmayı hedeflerken, bizler de bu sevgiyi tamamlayacak ve onları hayata hazırlayacak eğitimin temelini vermek için gayret gösteriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından öğretmenlerin koordinesinde öğrenciler çeşitli gösteriler sahneledi.

Program sonunda ilçe protokolü tarafından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Belediye Başkan Vekili Muharrem Apan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, veliler ve öğrenciler katıldı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Liseli öğrencilerden anlamlı tiyatro gösterisi Liseli öğrencilerden anlamlı tiyatro gösterisi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darende'de minik öğrencilerden yıl sonu gösterisi - Son Dakika


Son Dakika
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
16:02 Gaziantep'te canlı bomba süsü veren kişi kendini bu sözlerle savundu: Eşimden ayrıldığım için sesimi duyurmak istedim
15:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyettir
15:50 Bir anda yanına oturduğu kadının saçlarına yapıştı! Kimse ne olduğunu anlamadı
15:46 Son yılların en kalabalık düğünü oldu! Damada 4.1 milyon TL, geline 3 kilo altın takıldı
15:38 Konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili konuşan Bakan Soylu: Bu olan olaylar benim dışımda bir kere
15:36 Isparta'daki konseri iptal olan Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi
15:32 Beşiktaş'tan gazeteci Cem Küçük'e çok sert sözler: Beşiktaş soytarıların reyting taklaları atacağı bir yer değildir! Bunun şamarı ağır olur...
15:27 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde sahte canlı bomba düzeneğiyle saldırı girişiminde bulunan zanlı cezaevine yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 16:19:11. #1.13#
SON DAKİKA: Darende'de minik öğrencilerden yıl sonu gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement