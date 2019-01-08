Darende'de Öğrenciler Sportif Yetenek Taramasından Geçirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye
Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirmesi Projesi" kapsamında, Malatya
'nın Darende
ilçesindeki ilkokul öğrencileri, sportif yetenek taramasından geçirildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen programa, ilçe kırsalında ve merkezinde öğrenim gören 200'e yakın üçüncü sınıf öğrencisi katıldı.
Proje Koordinatörü Sinan Alkış, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmanın geçen yıl mayıs ayından itibaren 81 ilde eş zamanlı başlatıldığını söyledi.
İlk aşamada il genelinde 8 bin öğrenciyi taramadan geçirdiklerini belirten Alkış, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen ve Türk spor tarihimizin en büyük altyapı projelerinden biri olan bu projeyle il geneli tespit edilen okullardaki üçüncü sınıf öğrencileri testlere tabii tutulup, Türk sporuna yeni yetenekler kazandırılacak. Yapılan testler sonunda başarılı olan çocuklar, yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda farklı spor branşlarına yönlendirilecek." diye konuştu.
Alkış, 15 kişilik bir ekiple tarama faaliyetinde başarılı olan öğrencileri belirleyip spor dünyasına kazandırılmasını hedeflediklerini dile getirdi.
Projenin uygulanmasında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Darende Gençlik ve Spor Müdürü Mithat Böke ve görevli öğretmenler eşlik etti.