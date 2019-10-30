Darende'de öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi

Malatya'nın Darende ilçesinde öğrencilere, ilk yardımın önemi ve 112 acil yardım hattının bilinçli kullanımı eğitimi verildi.

Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda ilçedeki çeşitli okullarda eğitim gören öğrencilere, Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından yürütülen eTwinning projesi kapsamında seminer düzenlendi.

Seminerde öğrencilere pratik ve teorik bilgiler veren Darende Toplum Sağlığı Merkezi Doktoru Ferhat Uzun, 112 Acil Servis hattının gereksiz hallerde meşgul edilmemesi gerektiği anlatarak sağlık ve ilk yardım konusunda temel bilgiler verdi.

İngilizce Öğretmeni Zeynep Asya Çağlayan da proje hakkında bilgi vererek, "Projemizde Z jenerasyonunu özellikle teknoloji ve besin bağımlılığından uzaklaştırarak onları aktif ve sağlıklı bir yaşama yönlendirmeyi planlıyoruz. Bu amaçla öğrencilerimize zaman zaman trekking, bisiklet turu gibi etkinlikler ile aktifleştirmeyi, sporla yaşamanın ve sağlıklı beslenmenin faydalarını vurgulayan konferanslarla bilgilendirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Seminer sonunda ilçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce tarafından Doktor Ferhat Uzun'a plaket verildi.