Darende'de Öğrencilere Yangın Eğitimi
22 dakika önce
Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği tarafından öğrencilere yangın eğitimi verildi.
Malatya
Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye
Amirliği tarafından öğrencilere yangın eğitimi verildi. Balaban
İlk ve Ortaokulunda Sivil Savunma Günü
ve Deprem Haftası
etkinlikleri kapsamında itfaiye ekipleri, yangına müdahale ve arama kurtarma araçlarıyla, araçlarda bulunan ekipmanları öğrencilere tanıttı.
Okul bahçesinde 20 öğretmen ve 250 öğrencinin katıldığı eğitimde, yangına sebep olan davranışlar ve yangın sırasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verildi.
İtfaiye amiri Seyfullah Karcı, çocukların yangın konusunda bilinçlendirilmesine büyük önem verdiklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:53 Kaynak: AA
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