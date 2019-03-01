Son Dakika Haberleri: Darende'de Öğrencilere Yangın Eğitimi

Darende'de Öğrencilere Yangın Eğitimi

22 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği tarafından öğrencilere yangın eğitimi verildi.

Darende'de Öğrencilere Yangın Eğitimi, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği tarafından öğrencilere yangın eğitimi verildi.

Balaban İlk ve Ortaokulunda Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında itfaiye ekipleri, yangına müdahale ve arama kurtarma araçlarıyla, araçlarda bulunan ekipmanları öğrencilere tanıttı.

Okul bahçesinde 20 öğretmen ve 250 öğrencinin katıldığı eğitimde, yangına sebep olan davranışlar ve yangın sırasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verildi.

İtfaiye amiri Seyfullah Karcı, çocukların yangın konusunda bilinçlendirilmesine büyük önem verdiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:53 Kaynak: AA

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