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Darende' de Öğretmenler Günü programı düzenlendi

6 saat önce

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesi Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda program düzenlendi.

Darende' de Öğretmenler Günü programı düzenlendi, System.String[]

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesi Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda program düzenlendi.


Programa, Kaymakam Malik Çalışır, belediye başkanı İsa Özkan, milli eğitim müdürü Fevzi İnce, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı ilçe milli eğitim müdürü Fevzi İnce yaptı. İnce, " Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım 1981 yılından bu güne öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Bu gün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık saygı ve sevgi ile anıldığı öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili farkındalık oluşturan anlamlı bir gündür. Kültür ve medeniyetin temelini eğitim ve öğretim oluşturur" diyerek, öğretmenler gününü kutladı.


Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program yeni atanan öğretmenlerin yemin töreni, öğrencilerin şiir okumaları ve slayt gösterileri ile program tamamlandı. - MALATYA

Anadolu Lisesi, Malatya, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:21 Kaynak: İHA
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