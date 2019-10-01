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Darende'de okul servisleri denetlendi

1 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde okul servisleri denetlendi.

Darende'de okul servisleri denetlendi, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde okul servisleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 2019-2020 eğitim öğretim yılında alınan trafik tedbirleri kapsamında, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri maksadıyla Darende'de emniyet, jandarma ve ilçe milli eğitim tarafından oluşturulan ortak uygulama gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Kızmaz, denetlemeler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimlerin yapıldığını söyledi.

Kızmaz, 10 gün boyunca denetlemelerin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"10 gün içerisinde 248 servis minibüsünü ve şoförlerimizin denetimini tamamlayacağız. Sonrasında servislerin kullandığı güzergahlarda sabah, öğlen ve akşam habersiz kontrollere başlayacağız. Denetimlerimizde herhangi bir eksik bulursak ağır cezalar olacak. Bu konuda şoförlerimize uyarılarda bulunuyoruz. Şu ana kadar ciddi bir eksik veya cezalık durum tespit edemedik. Hassasiyeti için servis sürücülerine teşekkür ederiz."

İçişleri Bakanlığı, Malatya, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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