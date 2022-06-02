Darende'de okuma şenliği düzenlendi

Malatya'nın Darende ilçesinde ilkokul öğrencileri okuma şenliği etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu tarafından Esnaf Kefalet Salonu'nda tertiplenen etkinlikte konuşan Okul Müdürü Mehmet İnce, geleceğin teminatı olan çocukları araştıran, sorgulayan, öz güveni yüksek, vatanını, milletini, bayrağını seven, insanlara karşı saygılı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Göstermiş oldukları ilgiden ve emeklerinden dolayı öğretmenlere teşekkür eden İnce, eğitimci ve veliler olarak herkesin amacının çocukların başarısı ve geleceği için çalışmak olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından programda öğrenciler şiir okudu, tiyatro oyunu ve halk oyunu gösterisi sundu.

Öğrencilere okuma belgelerinin takdim edildiği programa, Belediye Başkanı İsa Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, öğretmenler ve veliler katıldı.