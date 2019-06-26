Son Dakika Haberleri: Darende'de otluk alanda yangın
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Darende'de otluk alanda yangın

9 dakika önce

Malatya'nın Darende ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Darende'de otluk alanda yangın, System.String[]
Malatya'nın Darende ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Zaviye Mahallesi Zengibar Kalesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.
Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Yangında, bazı meyve ağaçları zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:22 Kaynak: AA
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