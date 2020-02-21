Darende'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika
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Darende'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı

6 saat önce

Malatyanın Darende ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Darende'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı, System.String[]

Malatyanın Darende ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Kaymakam Malik Çalışır başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale, Emniyet Müdürü Mustafa Denizhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Bölge Trafik Amiri Sinan Atıcı, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kasım Gücük ve otobüs firma temsilcileri katıldı.

Çalışır, Türkiye genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümüne yönelik toplantı düzenlediklerini söyledi.

Darende içerisinden D-300 kara yolunun geçtiğini hatırlatan Çalışır, "İlçe merkezinden geçen otobüs yoğunluğunun düşündüğümüzde diğer ilçelere kıyasla daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Buradaki toplanma amacımız, bu trafik tedbirlerini tekrar bir gözden geçirip daha güvenli hale nasıl getirileceğini görüşmekdir. İlgili kurum ve firmalarla bir araya gelerek istişare edip herkesin fikrini almaya amaçladık." dedi.

Kaymakam Çalışır, son olarak otobüs seyahatlerinde, yolcuların canlarını sürücülere emanet ettiğine vurgulayarak, otobüs firmaları başta olmak üzere eğitimle, denetimle ve önlemlerle kazaları en aza indirmek için gayret göstermek gerektiğini söyledi.

Toplantı ilgili kurum ve firmaların görüşlerinin alınmasıyla son buldu.

Jandarma, Darende, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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