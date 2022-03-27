Darende'de otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Darende'de otomobil takla attı: 2 yaralı

27.03.2022 10:40
Darende'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü.

Malatya'nın Darende ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 07.40 sularında Malatya- Kayseri karayolu Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Darende'den Malatya istikametine seyir halinde olan Y. K. (57) idaresindeki 34 UM 582 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünde çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte F.K.(76) yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Darende'de otomobil takla attı: 2 yaralı

YORUMLAR
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İki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı İki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı Dereye uçan alkollü sürücü ve arkadaşı güçlükle kurtarıldı Dereye uçan alkollü sürücü ve arkadaşı güçlükle kurtarıldı

Otomobil, Darende, Malatya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Darende'de otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Darende'de otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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