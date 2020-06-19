Darende'de otomobil ve ev yangını - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde seyir halindeki otomobilde ve bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinde söndürüldü.

Nadir Mahallesi'nde Yalçın Bak idaresindeki 06 M 7839 plakalı otomobil, D-300 kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.

Olay yerine gelen Darende itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Aşağıulupınar Mahallesi'nde ise Selim Guler'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.