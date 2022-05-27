Darende'de polisler öğrencilere kitap hediye etti

Malatya'nın Darende ilçesinde, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilere kitap hediye edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, Ilıca Ortaokulu'nu ziyaret etti.

İlçedeki çocuk ve gençlerin suç ortamlarından uzaklaştırılması, kötü alışkanlıklardan korunması, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunulması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, kırsaldaki okullarda eğitim gören öğrencilere kitap ve oyuncak hediye edildi.

Kitap okuma yarışmasında birinci olan 5. sınıf öğrencisi Zeynep Berra Yurt, kendisine hediye veren polislere teşekkür etti.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve veliler katıldı.