Darende'de sağanak
1 saat önce
Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:47 Kaynak: AA
'nın Darende
ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçenin Ayvalı
, Karabacak, Baytarbağı ve Çukurkaya mahallelerinde etkili olan sağanak maddi hasar oluşturdu.
Yağış sonrası oluşun su taşkınları nedeniyle Karabacak Mahallesi'nde Muhittin Uğurlu
ve Hüseyin Turgut
'a ait iki ahırda hasar oluştu. Yağmur suyuyla dolan ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ayvalı Mahallesinde de sel suyundan etkilenen bir evde maddi hasar oluştu.
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