Son Dakika Haberleri: Darende'de sağanak
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Darende'de sağanak

1 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçenin Ayvalı, Karabacak, Baytarbağı ve Çukurkaya mahallelerinde etkili olan sağanak maddi hasar oluşturdu.
Yağış sonrası oluşun su taşkınları nedeniyle Karabacak Mahallesi'nde Muhittin Uğurlu ve Hüseyin Turgut'a ait iki ahırda hasar oluştu. Yağmur suyuyla dolan ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ayvalı Mahallesinde de sel suyundan etkilenen bir evde maddi hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:47 Kaynak: AA
Ayvalı, Malatya, Darende, Güncel
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