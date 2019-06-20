Son Dakika Haberleri: Darende'de sağanak yağış sele neden oldu
Son Dakika Güncel Haber

Darende'de sağanak yağış sele neden oldu

1 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Darende'de sağanak yağış sele neden oldu, System.String[]
Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Yağış sonrası ilçede bulunan Pat Pat deresinin taşmasıyla mahalleyi sel bastı.

Darende'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış ilçeye bağlı Günpınar Mahallesi'nde bulunan Pat Pat deresinin taşmasına neden oldu. Dereden çıkan toprak ve taş yığınları yolları kapatırken bazı araçlar çamur kaplı yollardan çıkmakta zorlandı.

Yağışın ilçede gece saatlerine kadar aralıklarla süreceği öğrenilirken ilçenin bazı bölgelerinde de dolu yağdığı bilgisine ulaşıldı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:13 Kaynak: İHA
Malatya, Darende, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzeyde yağmur ve sel güneyde kavurucu sıcak Araklı'daki sel felaketinden korkunç görüntüler geldi! Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:15:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darende'de sağanak yağış sele neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]