Darende'de sağanak yağış sele neden oldu
1 saat önce
Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:13 Kaynak: İHA
'nın Darende
ilçesinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Yağış sonrası ilçede bulunan Pat Pat deresinin taşmasıyla mahalleyi sel bastı.
Darende'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış ilçeye bağlı Günpınar Mahallesi'nde bulunan Pat Pat deresinin taşmasına neden oldu. Dereden çıkan toprak ve taş yığınları yolları kapatırken bazı araçlar çamur kaplı yollardan çıkmakta zorlandı.
Yağışın ilçede gece saatlerine kadar aralıklarla süreceği öğrenilirken ilçenin bazı bölgelerinde de dolu yağdığı bilgisine ulaşıldı. - MALATYA
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