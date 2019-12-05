Son Dakika Haberleri: Darende'de sınav stresini yenme semineri
Son Dakika Güncel Darende'de sınav stresini yenme semineri - Son Dakika

Darende'de sınav stresini yenme semineri

6 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Ortaokulu tarafından, "Sınav Stresini Yenme" konulu seminer düzenlendi.

Darende'de sınav stresini yenme semineri, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Ortaokulu tarafından, "Sınav Stresini Yenme" konulu seminer düzenlendi.

Eğitimci yazar Ali Erkan Kavaklı, Somuncu Baba Mesleki Teknik Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, "sınav stresini yenme, motivasyon ve verimli ders çalışma metotları" konularında bilgi verdi.

Öğretmenin öğrenciye söyletmesi gereken en önemli sözün "ben yapabilirim" olması gerektiğini aktaran Kavaklı, şöyle devam etti:

"Başarısız kişi yoktur, yetenekleri keşfedilmemiş ve geliştirilmemiş kişi vardır. Her insanın bir alanda yeteneği vardır. Bu yeteneğin keşfedilip geliştirilmesi gerekiyor. Yapılan her güzel işe karşı beyin, insanı mutlulukla ödüllendirir. Beyin, öğrenme odaklı yaratılmıştır. Öğrenmeyen beyin yoktur. Öğrenme hızları ve biçimleri farklı olan beyinler vardır. Eğitimci, bunu fark eder."

Öğretmenin birinci ödevi çocuklara okumayı sevdirmek olduğunu dile getiren Kavaklı son olarak, "Öğretmen şefkatli ve merhametli olmalıdır. Öğretmen, çocuklara yol gösterebilmeli, ilham verebilmeli, onlara başarma zevkini tattırabilmelidir." diye konuştu.

Seminerin sonunda İnce ve okul idaresi tarafından eğitimci yazar Kavaklı'ya plaket takdim edildi.

Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenci ve aileleri katıldı.

Malatya, Kavaklı, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temizlik işçisi olarak girdiği üniversiteden müzik öğretmeni olarak mezun oldu
Dünyada ilk kez Malatya'da üretilen 'mor ekmek' büyük ilgi görüyor ABD'yi karıştıran iddia: Orta Doğu'ya 14 bin asker mi gönderilecek? AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 23:33:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darende'de sınav stresini yenme semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]