Darende'de Siyer-i Nebi yarışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darende'de Siyer-i Nebi yarışması yapıldı - Son Dakika

Darende'de Siyer-i Nebi yarışması yapıldı

6 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasında birinci olan kız öğrenci, umreyle ödüllendirildi.

Darende'de Siyer-i Nebi yarışması yapıldı, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasında birinci olan kız öğrenci, umreyle ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle ilçe müftülüğü tarafından planlanan ve Irmaklı Ortaokulu tarafından düzenlenen ilçe genelindeki 450 kişinin katıldığı Siyer-i Nebi yarışmasında birinci olan Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi öğrencisi Nursima Öretmen, hayırseverlerin katkısıyla ara tatilde umreye gönderilecek.

Proje koordinatörü Din Kültürü Öğretmeni Abdullah Altınbaşak, yarışmayla alakalı bilgi vererek, "İlçemizdeki diğer okullarda görev yapan din kültürü öğretmeni arkadaşlarımızla bir araya gelerek bu yarışmayı hazırladık. Amacımız, öğrencilerin Peygamber Efendimizi daha iyi tanımalarını sağlamak. O'nun büyük bir mücadele ile geçen 63 yıllık örnek hayatını gerçek manada anlamalarını ve hayatların da tatbik etmelerine vesile olmak." dedi.

Altınbaşak, bu yılda "İlim Hal ile Başlar" adlı yeni bir ödüllü yarışma düzenleyeceklerini aktararak, umre ödülünün yanı sıra altın, tablet, üç günlük Çanakkale gezisi ve bisiklet ile dereceye girenleri ödüllendireceklerini kaydetti.

Bitlis'ten Darende'ye eğitim-öğretim görmek için gelen ve devlet yurdunda kalan Nursima Öretmen de bu dünyada isteye bileceği en güzel hediyeyi kazandığını dile getirerek, yarışmayı düzenleyen ve umre hediyesine sponsor olan Başeren Kardeşlere teşekkür etti.

Altınbaşak, Malatya, Darende, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Guilherme'den Beşiktaş yanıtı: Malatya'da çok mutluyum
Dev buhar kazanını trafikte görenler gözlerine inanamadı Rita Ora ve 55 yaşındaki annesi tekne pozlarıyla birbirine meydan okudu Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:07 İzmir'de olayla ilgisi olmayan 2 kişinin öldüğü pusuya 9 gözaltı - Son Dakika
17:06 "24. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri" - Son Dakika
17:06 Polonya'da kuş gribi nedeniyle 25 bin hindi telef oldu - Son Dakika
17:06 Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan ziyaret - Son Dakika
17:01 Heyelan yolu kapattı - Son Dakika
16:29 Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Son Dakika
16:16 Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 17:11:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Darende'de Siyer-i Nebi yarışması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]