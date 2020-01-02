Darende'de Siyer-i Nebi yarışması yapıldı - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasında birinci olan kız öğrenci, umreyle ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle ilçe müftülüğü tarafından planlanan ve Irmaklı Ortaokulu tarafından düzenlenen ilçe genelindeki 450 kişinin katıldığı Siyer-i Nebi yarışmasında birinci olan Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi öğrencisi Nursima Öretmen, hayırseverlerin katkısıyla ara tatilde umreye gönderilecek.

Proje koordinatörü Din Kültürü Öğretmeni Abdullah Altınbaşak, yarışmayla alakalı bilgi vererek, "İlçemizdeki diğer okullarda görev yapan din kültürü öğretmeni arkadaşlarımızla bir araya gelerek bu yarışmayı hazırladık. Amacımız, öğrencilerin Peygamber Efendimizi daha iyi tanımalarını sağlamak. O'nun büyük bir mücadele ile geçen 63 yıllık örnek hayatını gerçek manada anlamalarını ve hayatların da tatbik etmelerine vesile olmak." dedi.

Altınbaşak, bu yılda "İlim Hal ile Başlar" adlı yeni bir ödüllü yarışma düzenleyeceklerini aktararak, umre ödülünün yanı sıra altın, tablet, üç günlük Çanakkale gezisi ve bisiklet ile dereceye girenleri ödüllendireceklerini kaydetti.

Bitlis'ten Darende'ye eğitim-öğretim görmek için gelen ve devlet yurdunda kalan Nursima Öretmen de bu dünyada isteye bileceği en güzel hediyeyi kazandığını dile getirerek, yarışmayı düzenleyen ve umre hediyesine sponsor olan Başeren Kardeşlere teşekkür etti.