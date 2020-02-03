Darende'de sürek avı yapıldı - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde sürek avı düzenledi.

Beybağı Mahalle Muhtarlığı tarafından yaban domuzlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Günpınar Vadisi'nde bulunan Beybağı, Günpınar, Kılıçbagı, Sayfiye ve Mehmetpaşa mahallelerinde sazlık ve kırsal kesiminde sürek avı yapıldı.

İlçedeki ve mahallelerdeki ruhsatlı avcıların katıldığı sürek avında 38 yaban domuzu avlandı.

Beybağı Mahalle Muhtarı Mustafa Biltekin, AA muhabirine, yaban domuzlarının mahallelilerin tarlalarına ve bahçelerine ciddi zararlar zarar verdiğini söyledi.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından sürek avı düzenlendiğini ifade eden Biltekin, uzun yıllardan artan domuz sayısını kontrollü bir şekilde azaltılmasına yönelik yapılan sürek avının mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydetti.