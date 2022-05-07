Darende'de sürücülere reflektör dağıtıldı - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde 'Trafik Haftası' nedeniyle düzenlenen etkinlikte sürücülere reflektör dağıtıldı.

İlçedeki D-300 karayolunda gerçekleşen etkinlikte, kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerine jandarma ve polis ekipleri 'Trafik Haftası' çerçevesinde bilgilendirici broşür verildi. Etkinlikte ayrıca çiftçilere de reflektör dağıtıldı. Burada bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, reflektör dağıttığı traktör sürücülerine kazasız belasız bir sürüş dileyerek dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Uygulamalardan memnun olan sürücüler de trafik ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA