Son Dakika Haberleri: Darende'de tarihi eser operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Darende'de tarihi eser operasyonu

1 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde bir araçta ceylan derisine işlenmiş yazı ve hayvan figürlerinin olduğu İbranice el yazması kitap ele geçirildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir araçta ceylan derisine işlenmiş yazı ve hayvan figürlerinin olduğu İbranice el yazması kitap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, kent merkezi ve ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
İlçenin Balaban Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında şüphelilerin aracını durduran ekipler, yaptıkları aramada ceylan derisine işlenmiş yazı ve hayvan figürlerinin bulunduğu İbranice el yazması kitap ele geçirdi.
Araçtaki 3 kişi gözaltına alınırken kitap incelenmek üzere Malatya Müze Müdürlüğüne gönderildi.
Malatya, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya'da 5 milyon dolar değerinde 5 bin yıllık kitap ele geçirildi
5 milyon dolar değerinde İbranice kitap ele geçirildi Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Sağanak yağış geliyor Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 20:02:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darende'de tarihi eser operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]