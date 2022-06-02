Darende'de teknoloji ve tasarım sergisi açıldı - Son Dakika
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Darende'de teknoloji ve tasarım sergisi açıldı

02.06.2022 16:17
Darende'de teknoloji ve tasarım sergisi açıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde Ahmet Çokyaşar Ortaokulu öğrenciler tarafından teknoloji ve tasarım sergisi törenle açıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde Ahmet Çokyaşar Ortaokulu öğrenciler tarafından teknoloji ve tasarım sergisi törenle açıldı.

Açılış kurdelesini kesen Belediye Başkanı İsa Özkan, Emniyet Müdürü Sinan Atıcı ve Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Başkan Özkan, burada yaptığı açıklamada, sergide çok güzel projelerin bulunduğunu, öğrencilerin kabiliyetlerini sergileme açısından çok önemli bulduğunu söyledi.

Müzik dinletisi, ebru sanatı, kodlama ve akıllı ev sistemlerinin de sergilendiği etkinlikte öğrenciler, projelerini tanıtarak sanatsal çalışmalar yaptı.

Açılış sonrası katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

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Kaynak: AA

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