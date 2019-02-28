Son Dakika Haberleri: Darende'de Tiyatro Sahnelendi

Darende'de Tiyatro Sahnelendi

1 saat önce

Malatya Sahne Sanatları Topluluğunca, Darende ilçesinde "Zır Deli" oyunu sahnelendi.

Darende'de Tiyatro Sahnelendi, System.String[]
Malatya Sahne Sanatları Topluluğunca, Darende ilçesinde "Zır Deli" oyunu sahnelendi.

Darende Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan "Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var" projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edildi.

Gençlerin sanata ilgilerini arttırmayı amaçlayan proje kapsamındaki oyun, Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin salonunda sahnelendi.

Proje Koordinatörü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Alaattin Ateş, faaliyetleriyle gençlerin öz güvenlerini ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını arttırmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Konser ve tiyatro gösterisi ile üretme, beğenilme ve başarma duygularını geliştirmeyi amaçladığımız projemizle, gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu yeteneklerin geliştirilmesine öncülük etmek istiyoruz. Gençlerin zararlı alışkanlıklar edinmelerinin önüne geçilmesi ve kişisel gelişmelerini sağlamaları yönünde güzel sanatlara olan ilgilerini arttırıcı faaliyetlerde bulunuyoruz."

Malatya Sahne Sanatları Topluluğu sözcüsü Ömer Konakcı da kendilerine öğrencilerle buluşma imkanı verenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz Gecesi İstanbul'a Getiren Pilotun FETÖ'cü Olduğu Ortaya Çıktı Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti

Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:30:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darende'de Tiyatro Sahnelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]