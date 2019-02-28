Darende'de Tiyatro Sahnelendi

Malatya Sahne Sanatları Topluluğunca, Darende ilçesinde "Zır Deli" oyunu sahnelendi.

Malatya Sahne Sanatları Topluluğunca, Darende ilçesinde "Zır Deli" oyunu sahnelendi.



Darende Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan "Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var" projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edildi.



Gençlerin sanata ilgilerini arttırmayı amaçlayan proje kapsamındaki oyun, Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin salonunda sahnelendi.



Proje Koordinatörü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Alaattin Ateş, faaliyetleriyle gençlerin öz güvenlerini ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını arttırmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Konser ve tiyatro gösterisi ile üretme, beğenilme ve başarma duygularını geliştirmeyi amaçladığımız projemizle, gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu yeteneklerin geliştirilmesine öncülük etmek istiyoruz. Gençlerin zararlı alışkanlıklar edinmelerinin önüne geçilmesi ve kişisel gelişmelerini sağlamaları yönünde güzel sanatlara olan ilgilerini arttırıcı faaliyetlerde bulunuyoruz."



Malatya Sahne Sanatları Topluluğu sözcüsü Ömer Konakcı da kendilerine öğrencilerle buluşma imkanı verenlere teşekkür etti.

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