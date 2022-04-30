Darende'de trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde İçişleri Bakanlığının "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca farkındalık oluşturmak amacıyla "Bayramınız kemerli olsun" etkinliği kapsamında Malatya'nın Darende ilçesinde D-300 kara yolunda ekipler denetim gerçekleştirdi.

Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ufuk Kale ve Bölge Trafik Amiri Lütfi Bakoğlu sürücüleri emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirdi.

Araçlarda bulunan çocuklarla da ilgilenen Türkoğlu, bilgilendirme broşürü ve içinde yöresel tatlıların bulunduğu hediye paketlerinden verdi.

Türkoğlu, denetimlerin İçişleri Bakanlığı öncülüğünde ülke genelinde tüm il ve ilçelerde eş zamanlı yapıldığını söyledi.

Tüm sürücülerden kurallara uymalarını isteyen Türkoğlu, "Lütfen herkes kurallara uysun ve çok dikkatli olsun. Herkesin çok tedbirli olması istiyoruz ve herkese kazasız, belasız, hayırlı bir bayram diliyoruz." ifadelerini kullandı.