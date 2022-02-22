Darende'de TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Darende'de TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı

22.02.2022 14:14
Darende'de TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı

Yerli aşı TURKOVAC, Malatya'nın Darende ilçesinde uygulanmaya başladı.

Yerli aşı TURKOVAC, Malatya'nın Darende ilçesinde uygulanmaya başladı.

Randevu alarak ilçede Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne gelenlere aşı odasında TURKOVAC yapıldı.

Başhekim Mustafa Karabulut, vatandaşların TURKOVAC'a ilgi gösterdiğini, toplumda yerli ve milli olması nedeniyle onu bekleyen bir kesim olduğunu, bu kişilerin hızlı bir şekilde hastaneye başvurarak aşı olmak istediklerini vurguladı.

Randevu alarak aşıya gelen Osman Yıldırım, yerli aşının ilçeye geldiğini duyunca aşı olmak için hastaneye geldiğini anlatarak, "TURKOVAC aşısını oldum, devletimize ve milletimize güveniyorum, inancım sonsuzdur. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

İlçede öğretmen olarak görev yapan Ahmet Rıza Koç ise uzun zamandır TURKOVAC'ı beklediklerini dile getirerek, "Sabah öğrendik hemen ailecek randevu alıp aşımızı olmaya geldik. Tüm aşılardan daha güçlü koruyucu olduğuna inandığımız yerli ve milli aşımızı olduğumuz için gurur ve mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Darende'de TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı Darende'de TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı Ereğli'den kısa kısa Ereğli'den kısa kısa

Devlet Hastanesi, TURKOVAC, Malatya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darende'de TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:14 Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması: Tutku şart
14:08 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı
14:06 Rusya'dan hem nalına hem mıhına: Diplomasiye açığız! Donetsk ve Lugansk'ta görevlendirilecek büyükelçileri yakında atayacağız!
13:47 Çin'den, Rusya ve Ukrayna'ya "itidal" çağrısı! Açıklamada Donetsk ve Luhansk'i tanıyan Rusya'ya yönelik bir ifade yer almadı
13:47 Britney Spears 15 milyon dolara hayatını yazacak!
13:43 Artan sebze-meyve fiyatları soruldu! Erdoğan: Üreticileri Hal'lere sokacağız, fiyatlar dengelenecek!
13:38 Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası!
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın savaş hamlesine tepki: Kabul edilemez!
13:24 Gazetecinin taraflı sorusuna Erdoğan'ın "Müslüm Babalı" yanıtı: Tam damardan oldu!
13:20 Rusya-Ukrayna çatışması, futbolu da vurdu: Şampiyonlar Ligi finalinin adresinin değişmesi gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 14:19:32. #1.11#
SON DAKİKA: Darende'de TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement