Darende'de ürün fiyatlarına denetim - Son Dakika

Darende Belediyesi Zabıta ekipleri, koronavirüsü bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini arttırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçe genelinde başta temizlik ürünü satan marketler olmak üzere çok sayıda bakkalda denetim yaptı.

Ayrıca ekipler, vatandaşları bilgilendirerek fahiş fiyat uygulayan iş yerlerini bildirilmesi istendi.

Zabıta ekipler gün boyunca farklı işletmelere girerek reyonları tek tek inceledi.

Reyonlardaki ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek önceki fiyatlarıyla karşılaştıran ekipler, kasadan da aynı ürünleri geçerek fiyat değişikliği olup olmadığını kontrol etti.

Zabıta ekipleri, bazı marketlerdeki unlu mamul ile et ve süt ürünlerinin satıldığı reyonlara da giderek, buradaki görevlilerin maske ile eldiven kullanıp kullanmadığını kontrol etti.

Maske kullanmayan görevliler tek tek uyarıldı.