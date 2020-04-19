Darende'de vatandaşlara 21 bin ücretsiz ekmek dağıtıldı - Son Dakika

Darende Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara 21 bin ücretsiz ekmek dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ekmek temini konusunda sorun yaşamaması için zabıta ekipleri, 10 araçla her mahalleye gün boyu olmak üzere ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Darende Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu da ilçe genelinde bin ekmek ve gıda maddesi dağıtımı gerçekleştirdi.

İlçedeki fırınlar kendi araçlarıyla iki gün boyunca ilçenin tüm mahallelerinde anons ederek ekmek satışı yaptı.

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı günden bu yana ise cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi.