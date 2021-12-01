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Darende'de vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatılıyor - Son Dakika

Darende'de vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatılıyor

01.12.2021 11:53
Darende'de vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatılıyor

Malatya'nın Darende ilçesine getirilen emniyet kemeri simülatörü ile vatandaşlara, emniyet kemeri takılıyken kaza anında araç içinde neler yaşandığı uygulamalı olarak gösteriliyor.

Malatya'nın Darende ilçesine getirilen emniyet kemeri simülatörü ile vatandaşlara, emniyet kemeri takılıyken kaza anında araç içinde neler yaşandığı uygulamalı olarak gösteriliyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezinde trafik denetimi yaptı.

Uygulamada emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücü ve yolcular, ekipler tarafından 15 Temmuz Meydanı'nda kurulan simülasyon aracına bindirilerek kaza anında yaşanabilecekleri test etmeleri sağlandı.

Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu ve Belediye Başkanı İsa Özkan da polis ve jandarma ekipleriyle denetimlere katılarak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kaymakam Türkoğlu, uygulamanın önemine değinerek, "Trafik ekiplerimiz denetimlerde kemer takmayan sürücülere ceza kesmek yerine eğitim amaçlı simülasyon aracına alarak kemer takıldığında ve takmadığında neler yaşanabildiği hissettiriyor. Gayet önemli bir uygulama." dedi.

Uygulama katılan sürücüler de uygulamanın çok güzel örnek olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Darende'de vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatılıyor
Darende'de vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatılıyor
Darende'de vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatılıyor
Darende'de vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatılıyor
Darende'de vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatılıyor

Hisarcık, Tragger, Malatya, Darende, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darende'de vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Darende'de vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatılıyor - Son Dakika
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