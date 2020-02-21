Darende'de yabani kuşlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde, yaban hayatı için güvenlik güçleri tarafından doğaya yem bırakıldı.

Darende Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görev yapan polisler, kar yağışıyla beyaza bürünen ilçe dağlarında yem bulmakta zorlanan yabani kuşlar için Gümüşlüdere mevkisine doğaya buğday bıraktı.

Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza güvenlik hizmeti sunmanın yanı sıra havanın soğuk ve karlı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşların beslenmesi için bu organizasyonu düzenledik. Güzergahımızda bulunan yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelere yem bırakılmıştır. Sorumluluk bölgemizde ki tüm canlar bize emanet düsturuyla çalışmalarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.