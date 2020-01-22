Darende'de yiyecek arayan yaban domuzları cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darende'de yiyecek arayan yaban domuzları cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

Darende'de yiyecek arayan yaban domuzları cep telefonuyla görüntülendi

6 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Darende'de yiyecek arayan yaban domuzları cep telefonuyla görüntülendi, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçenin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaban domuzlarının yiyecek bulmasını güçleştirdi.

Beybağı Mahallesi'nde yaban domuzlarının sürü halinde yerleşim yerlerinin çevresinde inerek, yiyecek araması cep telefonu kameralarına yansıdı.

Mahalle Muhtarı Mustafa Biltekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Darende Kaymakamlığına domuz sürülerinin tarım arazileri ve bahçelere verdiği zarar nedeniyle dilekçe verdiğini belirtti.

Biltekin, yetkili makamlardan yardım istediklerini belirterek, "Mahallemizde sıklıkla görülen domuz sürüleri ekili alanlarımıza ve bahçelerimize sürekli zarar veriyor. Dere yataklarında yuvalanan bu 12'li ve 30'lu guruplar, sürekli artarak mahallede korku ve paniğe neden oluyor." dedi.

Biltekin, birçok mahalle sakinin bu durumdan rahatsız olduğunu da sözlerine ekledi.

Malatya, Darende, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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