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Darende'de yol çalışmaları

23 dakika önce

Malatya'nın Darende ilçesi Başdirek Mahallesi'nde devam eden kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

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Malatya'nın Darende ilçesi Başdirek Mahallesi'nde devam eden kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Mahalle muhtarı Hakan Gökce, uzun yıllar sonra bataklık halindeki yerlerin doldurularak kilit parke taşıyla kaplandığını söyledi.

Mahalle aralarının genişletildiğini gereksiz yapıların yıkılarak kaldırıldığını kaydeden Gökce, "Valiliğimiz aracılığıyla mahallemize 21 bin metre kare kilit parke taşı döşendi. Tertemiz olan yollar ve çevresiyle gerçek bir mahalle görünümü kazandı. Muhtar olarak sözlerimi tutmanın güzel bir mahalle görünümü kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Son olarak kaldırım ve sosyal donatıların da tamamlanmasıyla istenilen düzeye ulaşmış olacağız." dedi.

Gökce, önceki yıllarda Başdirek olarak değiştirilen mahallenin ismini yeniden Palanga olacağını belirterek, "Mahalle sakinlerimizle yaptığımız başvuru kabul oldu ve kısa bir süre sonra herkesin bildiği Palanga ismini tekrar alacağız. Mahallemiz, güzelleşiyor, gelişiyor. Ulaşımda ve tarımda önemli bir yatırım merkezi olma yolunda ilerliyor. Gelişmeleri yakından takip edip mahallemizin faydasına olan işleri hayata geçirmek için her zaman mücadele edeceğiz." dedi.

Muhtar Gökce, kilit parke taşı döşeme çalışmalarına destek veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı yetkililerine ve Darende Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Mahalle sakini Mehmet Köksal da uzun yıllar sonra tertemiz bir mahalle kazandırıldığını için muhtar ve yetkilere teşekkür etti.

Malatya, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:24 Kaynak: AA
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