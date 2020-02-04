Darende Devlet Hastanesine fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoru atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darende Devlet Hastanesine fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoru atandı - Son Dakika

Darende Devlet Hastanesine fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoru atandı

6 saat önce

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ataması yapıldı.

Darende Devlet Hastanesine fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoru atandı, System.String[]

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ataması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan, ihtisasını yine Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde tamamlayan İbrahim Koçak, Hulusi Efendi Devlet Hastanesindeki görevine başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Darende, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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