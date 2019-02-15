Son Dakika Haberleri: Darende Emniyet Müdürlüğüne Yeni Araç

Darende Emniyet Müdürlüğüne Yeni Araç

54 dakika önce

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Darende ilçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

Darende Emniyet Müdürlüğüne Yeni Araç, System.String[]
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Darende ilçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

İlçe Kaymakamı Enver Zengince, törende yaptığı konuşmada, İl Emniyet Müdürlüğünün verdiği desteğin çok anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.

Darende'ye hizmet etmek için gayret ettiklerine değinen Zengince, "Emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız ve diğer kamu kurumlarımızla bu güzel ilçemize hizmet etmeye çalışıyoruz. İl Emniyet Müdürlüğümüzün verdiği bu araç, ilçemizin huzuru ve selameti için kullanılacak. Yeni aracımız hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alması için canla başla hizmet eden polislerimize de kolaylıklar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Zengince, aracın anahtarını görevli polis memuruna vererek kazasız belasız kullanılmasını diledi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale, Cumhuriyet Savcısı Cahit Şar, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Denizhan, Hakim Hakan Erdem ve Balaban Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Topal katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:35 Kaynak: AA

Malatya, Jandarma, Darende, Güncel
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