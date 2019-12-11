Darende esnafı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darende esnafı AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Darende esnafı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesindeki esnaf, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Darende esnafı AA'nın

Malatya'nın Darende ilçesindeki esnaf, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İlçe merkezindeki esnaf, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Sanayide oto tamiri yapan ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Şeyhamit Sağlam, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", spor kategorisinde de Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğraflarına oy verdi.

Cep telefonu servisi olan Adnan İlhan ise oylamaya katılan tüm fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, özellikle "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" adlı fotoğrafı çok beğendiğini söyledi.

Seçim yaparken daha çok başarıya önem verdiğini anlatan Şerife Önder ise özellikle engelli yüzücülerin mücadelesini anlatan fotoğraflardan etkilendiğini ifade etti.

Malatya, Darende, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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