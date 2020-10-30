Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine panoramik diş röntgen cihazı bağışlandı - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde hayırsever bir aile, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine panoramik diş röntgen cihazı bağışında bulundu.

İstanbul'da yaşayan ve farklı zamanlarda ilçeye gelen Buluş ailesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi yönetimiyle görüşerek bağış yapmak istediğini bildirdi.

Hastane idaresinin yönlendirmesiyle aile, 150 bin lira değerindeki panoramik diş röntgen cihazını alarak, hastaneye bağışladı.

Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Karabulut, hayırsever aileyi duyarlılığından dolayı kutlayarak, "Buluş ailesi tarafından hastanemize, diş servisimizin ihtiyacı olan panoramik diş röntgen cihazı kazandırıldı. Bağışlanan cihazla diş tedavisinde hastalarımıza, çok hızlı erken tanı ve kaliteli tedavi hizmeti vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Aileyi temsilen Ali Buluş, cihazın hastaneye hayırlı olmasını dileyerek, "Ailemizden Hasan, Ali, Fırat ve merhum Mulazim Buluş'un katkı ve istekleri üzerine memleketimizin hastanesinde tedavi gören hastalarımıza şifa olması için böyle bir cihaz bağışında bulunduk. Allah tüm hastalarımıza şifa versin." dedi.

Karabulut, hayırsever aileyi temsilen Ali Buluş'a plaket verdi.

Tedavi gören vatandaşlar da hayırsever Buluş ailesine teşekkür etti.