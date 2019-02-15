Son Dakika Haberleri: Darende İlçe Emniyet Müdürlüğüne Yeni Araç

Darende İlçe Emniyet Müdürlüğüne Yeni Araç

10 dakika önce

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden Darende İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen araç dualarla hizmete başladı.

Darende İlçe Emniyet Müdürlüğüne Yeni Araç, System.String[]
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden Darende İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen araç dualarla hizmete başladı.

Aracın hizmete girmesi nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan ilçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince yeni aracın hayırlı olması temennisinde bulundu. Zengince "Kadim huzur, barış ilçesi kültür ve tarih ilçesi Darende' ye başta ilçe emniyet, jandarma ve bütün kamu kurumları ile hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugün burada İl emniyet müdürlüğümüz tarafından ilçe emniyet müdürlüğümüze tahsis edilen aracın teslim törenindeyiz. Darende için gelecek günlerin daha iyi daha güzel ve daha huzurlu olması temennisi ile hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan duanın ardından Kaymakam Enver Hakan Zengince aracın anahtarını ilçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Denizhan'a teslim etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:37 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Darende, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Genel Merkez'de Yeniden Değerlendirilecek Kavgada Aldığı Darbeyle Bayılan Gencin, Yüzündeki İfade Olay Oldu

Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı Milli Piyango'dan 70 Milyon Lira Kazanan Talihli, Hala Parasını Almadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 13:47:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darende İlçe Emniyet Müdürlüğüne Yeni Araç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]