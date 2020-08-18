Darende ilçesinde depremden zarar gören lisenin güçlendirme çalışmasında sona gelindi - Son Dakika

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve güçlendirme çalışması yapılan Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni eğitim ve öğretim sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören, 5 bloklu 24 derslikli Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yapılan güçlendirme çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yüklenici firma sorumlusu Selim Kurtulmuş, 90 gün içerisinde 5 farklı ekipten oluşan 120 kişiyle çalıştıklarını belirterek, yeni eğitim-öğretim yılına okulu teslim edeceklerini söyledi.

Okulun çatısından fayansına kadar değiştirildiğini kaydeden Kurtulmuş, "Okulumuzun güçlendirme çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Zarar gören kısımlar yıkılarak perde beton atıldı. Şu an okula ek olarak 3 duraklı engelli asansörü inşaatımız devam ediyor. Yangın merdivenleri inşa ediyoruz. Güçlü bir mantolama yaparak sıva çalışmamızı büyük ölçekte tamamladık. Pencerelerimizin tamamını PVC şeklinde yeniledik. Çatı aktarımı yapıldı." ifadelerini kullandı.