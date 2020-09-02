Darende ilçesinde Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen operasyonda 13 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda, Aşağıulupınar Mahallesi'nde yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.
Şüphelilerin evine ve bahçesine düzenlenen operasyonda 13 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan şüphelilerin keneviri korumak için iki pitbull cinsi köpek besledikleri belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 15:41 - Kaynak: AA
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