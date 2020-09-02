Darende ilçesinde Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Öte yandan şüphelilerin keneviri korumak için iki pitbull cinsi köpek besledikleri belirlendi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evine ve bahçesine düzenlenen operasyonda 13 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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