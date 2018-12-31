Son Dakika Haberleri: Darende İlçesinde Kar Sevinci

Darende İlçesinde Kar Sevinci

1 saat önce

Darende ilçesinde kar sevinciMALATYA - Malatya'nın ilçelerinde etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Darende ilçesinde kar sevinci

MALATYA - Malatya'nın ilçelerinde etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor. 2 gündür aralıksız karın yağdığı Darende ilçesinde vatandaşlar yağışlardan memnun.
Malatya merkezde fazla etkili olmayan kar yağışı özellikle ilçelerde etkili olmaya devam ediyor. Bu ilçelerin başında yer alan Darende ilçesinde aralıksız olarak yağan kar tüm ilçeyi beyaza bürüdü.
Geçen yıla oranla bu yıl kar yağışının daha fazla olması başta üreticiler olmak üzere herkesi memnun ediyor. Vatandaşlar kuraklığa karşı karın yağmasını memnuniyetle karşılarken, okulların tatil olması ile öğrenciler de karın keyfini çıkarıyor.
İlçede bulunan Tohma Çayında da kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan kartpostallık manzara da görenlerin hayran bırakıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:56 Kaynak: İHA

Malatya, Darende, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temizlikçi Kadın Boş Çikolata Kutusunu Aldığı İçin 16 Yıldır Çalıştığı Kurumdan Tazminatsız Kovuldu Öldürülen 17 Yaşındaki Taraftarın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:11:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darende İlçesinde Kar Sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]