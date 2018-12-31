Darende İlçesinde Kar Sevinci
1 saat önce
Darende ilçesinde kar sevinciMALATYA - Malatya'nın ilçelerinde etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Darende
ilçesinde kar sevinci
MALATYA - Malatya
'nın ilçelerinde etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor. 2 gündür aralıksız karın yağdığı Darende ilçesinde vatandaşlar yağışlardan memnun.
Malatya merkezde fazla etkili olmayan kar yağışı özellikle ilçelerde etkili olmaya devam ediyor. Bu ilçelerin başında yer alan Darende ilçesinde aralıksız olarak yağan kar tüm ilçeyi beyaza bürüdü.
Geçen yıla oranla bu yıl kar yağışının daha fazla olması başta üreticiler olmak üzere herkesi memnun ediyor. Vatandaşlar kuraklığa karşı karın yağmasını memnuniyetle karşılarken, okulların tatil olması ile öğrenciler de karın keyfini çıkarıyor.
İlçede bulunan Tohma Çayında da kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan kartpostallık manzara da görenlerin hayran bırakıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:56 Kaynak: İHA
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