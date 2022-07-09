Darende ilçesinde Kurban Bayramı namazı kılındı

Bayram namazının kılınması

Sakalı şerif ziyaret

Bayramlaşma MALATYA (AA) – Malatya'nın Darende ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için Somuncu Baba Camisi'ne akın etti.

Kurban Bayramı namazı için "Somuncu Baba" adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli hazretlerinin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar, camiyi doldurdu.

Bayram namazında okunan hutbede, Kurban'ın önemi, kardeşlik ve paylaşma vurgusu yapılırken, İslam alemi için dua edildi.

Namazın ardından camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Tekbir ve salavatla yapılan ziyarete, cemaat yoğun ilgi gösterdi.

Bayram namazı ve Sakal-ı Şerif ziyaretinin ardından vatandaşlar birbirleri ile bayramlaşarak, külliye içerisindeki Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin kabirlerinde dua etti.

Çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişinin de katıldığı namazda, vatandaşlara Hulusi Efendi Vakfı tarafından yemek ikram edildi.

Sadrazam Mehmet Paşa tarafından 18. yüzyılda Somuncu Baba Camisi'ne hediye edilen ve arşiv vesikalarıyla doğruluğu beyan edilen Sakal-ı Şerif, bayramlar ve önemli günlerde vatandaşların ziyaretine açılıyor.